Un nuovo, grottesco sguardo di Franco Maresco sulla Sicilia di oggi, con il ritorno di alcuni memorabili personaggi di “Belluscone“, primo fra tutti Ciccio Mira.

In questa clip tre momenti estratti dal film. Si parte con la grande fotografa Letizia Battaglia che, mentre si reca all’Albero Falcone di via Notarbartolo il 23 maggio 2017, fa alcune amare considerazioni sul senso della manifestazione. Subito dopo, nei pressi dell’Aula bunker dell’Ucciardone di Palermo, incontriamo il giornalista, paladino dell’antimafia ormai in disgrazia, Pino Maniaci, che incorre in uno sgradevole incidente professionale… Concludiamo con le prove tecniche di una festa neomelodica assolutamente inedita, organizzata nel periferico quartiere Zen di Palermo, da due temerari impresari musicali molto amati in città: l’inossidabile Ciccio Mira e il suo fedele braccio destro Matteo Mannino. Sembra andare tutto bene, ma poco dopo ci accorgiamo che qua e là emerge qualche strano equivoco…