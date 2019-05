Il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione alla stampa a Palazzo Chigi, ha negato che durante il Consiglio dei ministri di lunedì scorso ci siano stati scontri e risse, nella maggioranza, sui decreti famiglia e sicurezza bis. “Alcuni giornali hanno scritto di risse sfiorate, io purtroppo ancora una volta vi devo deludere. C’è stato un clima molto sereno e costruttivo. A un certo punto abbiamo sospeso i lavori per confrontarci con gli staff tecnici. C’era un clima sereno anche perché tutto il governo condivide i due obiettivi politici”.

Sui decreto ‘Famiglia’ e ‘Sicurezza bis’ Conte ha dichiarato: ‘Ho sentito i miei due vicepresidenti, e all’esito di uno scambio molto sereno e aperto, abbiamo convenuto – spiega – che è molto complicato tenere un Consiglio dei ministri domani o dopodomani, per cui lo abbiamo rinviato alla settimana prossima, nel primo giorno utile. Non si può attribuire – ha sottolineato il presidente del Consiglio – al Quirinale una censura preventiva né tantomeno un ruolo di sindacato politico, significa fargli torto in astratto ma anche in concreto, perché il Presidente non ha svolto e non intende svolgere questo ruolo”