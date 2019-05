Fischi, urla, cori da stadio scanditi da frasi come “restituisci i 49 milioni” e anche insulti hanno accompagnato il comizio del leader della Lega, Matteo Salvini in piazza sant’Oronzo a Lecce. La voce del vicepresidente del Consiglio a tratti è stata coperta dal rumore dei contestatori che apparivano in numero equivalente se non superiore ai sostenitori. I contestatori sono stati tenuti a distanza di sicurezza dal palco del comizio. La piazza è stata cinturata da decine di poliziotti in assetto antisommossa. “Qui bisogna chiudere qualche centro sociale” ha detto Salvini rispondendo ai manifestanti, “alla violenza si risponde con le idee”.