I viaggi di Matteo Salvini a bordo del Piaggio P-180 della Polizia e di altri veivoli dei Vigili del fuoco finiscono sul tavolo della procura della Corte dei Conti del Lazio. Un’indagine “esplorativa”, affidata al viceprocuratore generale Bruno Tridico, mirata a comprendere – dopo le rivelazioni del quotidiano La Repubblica – se nel corso dei suoi tour che mescolano impegni istituzionali e comizi il ministro dell’Interno abbia sempre usato in maniera lecita i voli di stato.

Chiarimenti vengono intanto chiesti dal M5s: “È una strana faccenda, anche perché se è vero che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo ‘esplorativo’ per accertare se abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini istituzionali, allora significa che una piccola ombra da chiarire c’è”, spiegano fonti pentastellate all’Ansa precisando che “è bene che lo faccia Salvini e siamo sicuri che lo farà”.

Il capo del Viminale, però, respinge ogni accusa senza approfondire: “Nessun abuso, nessuna irregolarità, nessun volo di Stato o della Polizia per fare comizi ma sempre per impegni istituzionali. Sfido chiunque a dimostrare il contrario”, ha detto Salvini da Foggia, dove è arrivato per sostenere il candidato sindaco del centrodestra alle comunali del 26 maggio per poi spostarsi con lo stesso fine a Potenza prima di andare a Napoli per il Comitato per l’ordine e la sicurezza.

Ed è proprio su questo tipo di giornate nel quale si mescolano impegni istituzionali e di partito che si è concentrata l’attenzione di Repubblica, che ha ricostruito almeno 20 spostamenti con il Piaggio P-180, bimotore chiamato la “Ferrari dei cieli”, arredi di lusso e velocità massima di 750 chilometri orari. Ogni volta che Salvini ha usato questo tipo di veivolo, tra i viaggi censiti dal quotidiano, lo ha sempre fatto accoppiando incontri propagandisti a un impegno legato alle sue funzioni di ministro.

Ora, però, la procura della Corte dei Conti – come accaduto in passato con il viaggio di Matteo Renzi a Courmayer – vuole vederci chiaro. “Sono indagato dappertutto su tutto: per sequestro di persona, per razzismo. Penso che il lavoro che sto facendo per gli italiani lo stiano apprezzando. E penso di essere uno dei ministri che costa meno, nella storia del ministero dell’Interno”, ha tagliato corto Salvini.