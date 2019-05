Quello con Haftar “è stato un lungo incontro nel corso del quale ho chiesto un aggiornamento e ho espresso preoccupazione dell’Italia per una situazione molto critica. Invochiamo il cessate il fuoco e confidiamo si possa percorrere la strada di una soluzione politica”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando al Forum della Pa in corso all’Eur in merito all’incontro di oggi con il generale Haftar.