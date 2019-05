Alberto Tramontano è in lizza nelle amministrative per il capoluogo molisano. Nel corso della sua carriera politica ha militato in cinque diverse liste, in cinque diverse elezioni. Sul suo primo santino elettorale c'era scritto: "Una persona vera"

Ci vuole un certo grado di coerenza per cambiare casacca ad ogni singola elezione, per quindici anni. Alberto Tramontano, oggi è candidato con la Lega per il consiglio comunale di Campobasso.”la Lega sarà protagonista con umiltà”, diceva in un video pochi mesi fa. Ma fino a ieri ha militato in cinque diverse liste, in cinque diverse elezioni. Una carriera testimoniata da una collezione di santini elettorali.

La sua carriera inizia nel 2004, con i Democratici di Sinistra, quando sostiene il candidato sindaco Giuseppe Di Fabio. Con lui, entrerà in Consiglio comunale per la prima volta nel 2007. Nell’amministrazione avrà la delega alle politiche sociali e la presindenza delle commissioni politiche giovanili e politiche europee. Due anni più tardi, nel 2009, si candida al Comune con la lista Democrazia Popolare e sostiene Gino Di Bartolomeo.

Arriva il 2011 e Tramontano si candida alle provinciali di Campobasso con la lista dell’Udeur, venendo eletto con il Presidente Rosario De Matteis. Per cinque anni ricoprirà la carica di assessore con delega al turismo. Alla fine del mandato torna a candidarsi alle amministrative comunali con al lista civica Città Amica, con il candidato sindaco Michele Scasserra. Ma nel 2016 ripensa alla provincia, presenta una lista in appoggio ad Antonio Battista, salvo poi ritirarla all’ultimo minuto.

Per le elezioni amministrative di quest’anno, la stampa locale ha parlato di lui come possibile guida della coalizione di centrodestra, a 15 anni dal suo inizio con i Ds. “Tramontano. Una persona vera”, diceva il suo primo santino elettorale.