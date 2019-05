Daniele De Rossi lascerà la Roma a fine stagione. La decisione del centrocampista è stata comunicata martedì 14 maggio dal sito ufficiale dell’AS Roma. “L’AS Roma rende noto che la carriera in giallorosso di Daniele De Rossi giungerà a conclusione al termine di questa stagione”. Il capitano giallorosso “è entrato a far parte del settore giovanile del club nel 2000, arrivando a debuttare in prima squadra nel 2001 – continua il comunicato – prima di affermarsi rapidamente come uno dei migliori interpreti del suo ruolo. Presenza dominante nel cuore del centrocampo per quasi due decenni, De Rossi ha ufficialmente ereditato la fascia di capitano da Francesco Totti a seguito del suo ritiro nel maggio del 2017″. Il capitano non si ritirerà dal calcio giocato. All’età di 35 anni ha infatti intenzione di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Roma.

Cinque infortuni nell’ultima stagione

Durante l’ultima stagione, De Rossi aveva patito ben cinque infortuni giocando solamente 17 partite. In un’intervista concessa al canale ufficiale dell’ AS Roma ad ottobre 2018 aveva dichiarato: “Iniziate ad abituarvi all’idea del ritiro, non manca tantissimo”. Specificando in seguito: “La Roma è andata avanti dopo Di Bartolomei, Conti e Giannini. Stiamo andando avanti anche senza Francesco Totti, cosa che è forse la più dolorosa per i tifosi. Figuratevi se non si può superare il post carriera del sottoscritto. Se mi fa male il ginocchio per cinque giorni di seguito, penso che voglio smettere e dico a mia moglie che quest’ estate ce ne andiamo in vacanza per tre mesi”. Il centrocampista aveva concluso: “Non voglio essere un peso”.

La carriera

Centottantaquattro centimetri per 83 kg, Daniele De Rossi è nato nella Capitale il 24 luglio 1983. Figlio di Alberto De Rossi (attuale allenatore della Primavera giallorossa), la sua carriera calcistica inizia nell’Ostia Mare. Nel 2000 approda infine nelle giovanili della Roma. Fabio Capello lo fa esordire a 18 anni in prima squadra contro i belgi dell’Anderlecht in Champions League. Per l’esordio in serie A con la casacca giallorossa, il centrocampista deve attendere il 25 gennaio del 2003 quando entra a partita in corso contro il Como. Qualche mese più tardi, il 10 maggio, parte per la prima volta titolare contro il Torino. Un esordio timbrato con il primo gol messo a segno in campionato.

Quanto ai trofei, “Capitan futuro” (così era stato soprannominato) ha vinto con la Roma due Coppe Italia (nel 2007 e nel 2008) e la Supercoppa Italiana del 2007. Il centrocampista giallorosso ha anche vinto il campionato mondiale del 2006: in quell’esperienza era il giocatore più giovane della Nazionale campione del mondo. De Rossi è inoltre al quarto posto tra i calciatori che hanno indossato più volte la maglia azzurra dopo Buffon, Cannavaro e Maldini.

Jim Pallotta: “Le porte della Roma sempre aperte per lui”

“Per 18 anni, Daniele è stato il cuore pulsante dell’AS Roma. Ha sempre incarnato il tifoso romanista sul campo con orgoglio, affermandosi come uno dei migliori centrocampisti d’Europa, a partire dal suo debutto nel 2001 fino a quando ha assunto la responsabilità della fascia da capitano”, ha commentato il presidente del club Jim Pallotta in un comunicato. “A nome di tutta la società voglio ringraziare Daniele per lo straordinario impegno profuso per il Club. Le porte della Roma per lui rimarranno sempre aperte con un nuovo ruolo in qualsiasi momento deciderà di tornare”, ha concluso Pallotta.