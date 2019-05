Affluenza ancora bassa nei cinque comuni siciliani dove oggi si vota per i ballottaggi tra i candidati sindaco. Stando alla rilevazione delle 12, quasi l’11% degli aventi diritto si è recato di nuovo alle urne, il 4,4% in meno rispetto al primo turno (15,3%). In numeri assoluti, finora hanno votato in 24.820 su 226.546.

Il calo più importante si registra a Mazara del Vallo -5,76% (13,75% contro 19,51%), seguita poi da Monreale con -5,34% (9,41% contro 14,74%), Gela con -4,38% (9,04% contro 13,42%), Caltanissetta con -3,79% (11,22% contro 15,01%) e Castelvetrano con -2,62% (11,22% contro 15,02%).

Al momento delle rilevazioni mancavano però ancora 11 ore alla chiusura dei seggi, aperti fino alle 23. Un’idea più chiara dell’affluenza effettiva si avrà intorno alle 19, quando verrà diffuso un aggiornamento su questi numeri, mentre i risultati definitivi si avranno in nottata, visto che lo spoglio inizierà dopo le 23.

Unico capoluogo al voto è Caltanissetta, dove gli elettori sono chiamati a scegliere fra il candidato di centrodestra, Michele Giarratana, al 37,39% al primo turno, e l’esponente del Movimento 5 Stelle, Roberto Gambino (19,92). A Gela il testa a testa è tra Cristoforo Greco (36,28%), appoggiato da liste civiche di centro-destra e centro-sinistra, e Giuseppe Spata, in quota Lega, al 30,5%. In provincia di Trapani si procede al ballottaggio nel Comune di Castelvetrano, fra Calogero Martire (30,30%) e Enzo Alfano (28,49%), e a Mazara del Vallo, fra Salvatore Quinci (31,51%) e Giorgio Randazzo (24,25%). Infine, in provincia di Palermo, a Monreale, si sfidano al secondo turno Alberto Arcidiacono (23,94%) e Pietro Capizzi (21,20%).