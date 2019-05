I pm di Milano stanno indagando su “contratti di consulenza” ottenuti, attraverso Gioacchino Caianiello, ex coordinatore di FI a Varese e ritenuto il “burattinaio” del sistema corruttivo ipotizzato dalla Dda di Milano da “una società riconducibile a Lara Comi”, eurodeputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia di Varese. “Contratti di consulenza da parte dell’ente Afol città metropolitana” per un “totale di 38.000 euro”. Il particolare emerge nella richiesta di custodia cautelare della Dda che ha ottenuto l’emissione di una ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di 28 persone tra cui il consigliere comunale milanese e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Pietro Tatarella, candidato alle Europee nella circoscrizione di Nord-Ovest e del sottosegretario forzista all’area Expo della Regione Lombardia Fabio Altitonante.

Il caso della consulenza alla società della forzista per i pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri, Luigi Furno e l’aggiunto Alessandra Dolci, sarebbe indicativo – assieme a tanti altri e in base alle intercettazioni – come Caianiello, il “dominus” del sistema corruttivo e anche di Forza Italia in Lombardia, sarebbe riuscito “con disinvoltura”, “grazie proprio alla collaborazione di alcuni suoi uomini di stretta fiducia, tra i quali l’avvocato Carmine Gorrasi” consigliere comunale a Busto Arsizio, Giuseppe Zingale, dg di Afol, e Loris Zaffra “ad estendere la sua influenza politica e, parallelamente, quella criminale ben oltre i confini della provincia di Varese”. Secondo gli inquirenti la cifra di 38mila euro sarebbe stata una cifra “preliminare” al “conferimento di un più ampio incarico che può arrivare alla totale cifra di 80.000 euro”. Incarico che avrebbe avuto come contropartita la “promessa di retrocessione di una quota parte agli stessi” Caianiello e Zingale.

Tatarella, che si è dimesso dal consiglio comunale, sostiene di avere “documenti che provano che sono state svolte solo attività lecite”. Parole che ha affidato al suo legale Luigi Giuliano perché ieri l’esponente di Forza Italia, accusato di associazione a delinquere, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel carcere di Opera durante l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Milano Raffaella Mascarino. “Il mio assistito è molto giù ma aspetta con fiducia di poter spiegare la sua posizione, quando avremo preso conoscenza di tutta l’imponente mole probatoria raccolta dalla procura – spiega il difensore -. Tatarella sostiene di aver svolto solo attività professionali, non c’è mai stata nessuna attività di corruttela, né vendita di pubbliche funzioni. Ha i documenti che possono provare che ci sono state solo attività lecite”. Domani l’avvocato Giuliano tornerà a incrociare il gip nell’interrogatorio di garanzia di Fabio Altitonante, il sottosegretario azzurro della Regione Lombardia ai domiciliari con l’accusa di corruzione, si è dimesso dal suo incarico al Pirellone perché come spiega il legale “respinge tutte le accuse ma ha scelto di fare un passo indietro per potersi difendere meglio nel processo”. Altitonante affronterà domani mattina l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Raffaella Mascarino. Tutti gli arrestati, interrogati ieri, hanno scelto la strada del silenzio.

Le indagini comunque procedono: i pm hanno sentito Ciro Calemme, anche lui esponente azzurro, vice presidente di ‘Agora – Liberi e Forti Varese, l’associazione presieduta da Caianiello. Il nome di Calemme compare pure nell’ordinanza del gip in una intercettazione dell’8 marzo dell’anno scorso tra quelle indicative, a parere del giudice, “del potere di influenza politica” di Caianiello. Quest’ultimo, infatti, conversando al telefono con il primo, ex amministratore di Aspem Reti, la società controllata dal Comune di Varese che si occupa della gestione di gas e risorse idriche, afferma: “se non tradisce Leonardi, se non tradisce Bilardo, se non tradisce Gorrasi…abbiamo in mano la provincia…punto…io non mi muovo…io faccio il sole e la terra che gira intorno…“.