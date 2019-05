“La giornata dimostra come la corruzione sia un fenomeno endemico e massivo. Evidentemente ci pieghiamo più facilmente di fronte alla mazzetta piuttosto che alla violenza”. Questa l’amara considerazione del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dopo gli arresti di questa mattina in Lombardia e le indagini in Calabria “Quanto accaduto in Lombardia, a voler far battute – aggiunge Morra – mi alleggerisce il lavoro della Commissione degli impresentabili per le prossime elezioni Europee. La politica deve tornare ad essere sobrietà e tutti i partiti devono essere capaci di pulirsi al loro interno, altrimenti se vogliamo continuare ad accettare la corruzione come ineliminabile forse è responsabilità di tutti noi”.