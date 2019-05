La Commissione elettorale suprema della Turchia ha deciso a maggioranza la ripetizione del voto amministrativo del 31 marzo scorso a Istanbul dopo la vittoria del candidato sindaco dell’opposizione Ekrem Imamoglu, che si era insediato tre settimane fa. Con una decisione non appellabile, gli undici giudici hanno accolto i ricorsi per presunti brogli presentati dalle forze a sostegno del candidato del partito del presidente Recep Tayyip Erdogan. Le elezioni municipali in Turchia, ultimo voto prima delle presidenziali del 2023, avevano visto le due principali città – Istanbul e Ankara – conquistate dalle opposizioni. Il partito del presidente aveva però annunciato ricorso per irregolarità.

I ricorsi delle forze vicine al presidente – che aveva perso il governo della metropoli sul Bosforo dopo 25 anni – sono basati su supposte irregolarità sia nel conteggio delle schede che nell’inserimento dei risultati nel sistema elettronico. L’ultimo primo ministro turco Yildrim prima del referendum del 2018 aveva perso secondo i primi conteggi. Ma aveva annunciato che “tutti avrebbero dovuto accettare” la decisione. Nel fine settimana anche Erdogan era tornato a sostenere, dopo alcune prese di posizione più prudenti. che “i cittadini chiedono che questa elezione deve essere ripetuta”. Imamoglu aveva ricevuto formalmente il mandato di sindaco 20 giorni fa dopo un riconteggio di schede durato quasi tre settimane.