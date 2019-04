L'ex manager: "Pressioni indebiti dalla sindaca per chiudere i conti in passivo". E' la seconda denuncia dopo una prima inchiesta che vede indagati alcuni funzionari del Campidoglio. Ma ora l'obiettivo è la prima cittadina M5s. Il Campidoglio: "Il rendiconto non poteva essere approvato per assoluta mancanza di possibilità di riconoscere il credito inserito dall'ex amministratore". Il Carroccio all'assalto con i principali dirigenti nazionali: "Se è vero, lasci". Fassina: "Operazione per privatizzare la municipalizzata"

“Però se tu lo devi cambiare comunque, lo devi cambiare. Anche se loro dicono: ‘Perché la luna è piatta’”. A parlare, in una riunione dell’ottobre del 2018, era la sindaca di Roma Virginia Raggi. Davanti aveva Lorenzo Bagnacani, allora presidente di Ama, l’azienda dei rifiuti. La prima cittadina diceva al manager che a dover cambiare era il bilancio della società, che peraltro l’Ama stava chiudendo in attivo. A dire di cambiarlo erano “loro”, cioè l’assessore al Bilancio del Campidoglio Gianni Lemmetti e il direttore generale del Comune, Franco Giampaoletti. La conversazione, registrata e pubblicata dall’Espresso, è uno degli allegati a un esposto che Bagnacani ha presentato in Procura. Il cuore della denuncia è che l’ex presidente e amministratore delegato fu spunto a portare in rosso i conti di Ama. Il bilancio però non fu mai modificato e Bagnacani fu poi licenziato. Una tesi respinta dal Campidoglio: “Non c’è stata nessuna pressione ma la semplice applicazione delle norme, il bilancio proposto da Bagnacani violava le norme e avrebbe garantito premi a ad e dirigenti” rispondono dal Comune di Roma. Ma la prima forza politica a chiedere le dimissioni della sindaca Raggi è all’opposizione in Campidoglio, ma è l’alleato del governo nazionale: la Lega. Il Carroccio parla con i suoi più alti dirigenti: i capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e due ministri, Gianmarco Centinaio ed Erika Stefani. “Se il contenuto delle intercettazioni del sindaco Raggi corrispondesse al vero – dichiara la ministra per gli Affari regionali – sarebbe la confessione di un grave reato e la chiara ammissione di una palese incapacità a governare. Per coerenza con le regole del Movimento ci aspettiamo le sue immediate dimissioni”. Per giunta i leghisti usano, parafrasandole, quasi le stesse parole utilizzate in mattinata dai Cinquestelle (e in particolare dal capo politico Luigi Di Maio) per il sottosegretario ai Trasporti Armando Siri, indagato per corruzione. “Se le anticipazioni giornalistiche che stanno trapelando in queste ore fossero confermate – aggiunge Centinaio – ci aspettiamo un gesto finalmente concreto da parte del sindaco Raggi, come chiederebbe il Movimento Cinque Stelle a chiunque si trovasse nelle sue condizioni”.

Secondo l’esposto di Bagnacani, racconta l’Espresso, la sindaca “avrebbe infatti esercitato pressioni indebite su di lui e sull’intero cda dell’azienda, finalizzate a determinare la chiusura del bilancio dell’Ama in passivo, mediante lo storno dei crediti per i servizi cimiteriali”. Secondo la denuncia del manager la sindaca lo avrebbe spinto “a togliere dall’attivo dell’azienda (il bilancio era in utile per oltre mezzo milione di euro, un dato di poco inferiore rispetto a quello dell’anno precedente) crediti che invece erano certi, liquidi ed esigibili con l’unico obiettivo di portare i conti di Ama in rosso”. Nell’indagine sui conti di Ama – come già raccontato da ilfatto.it – risulta già indagato il dg del Campidoglio Franco Giampaoletti per il reato di tentata concussione. La vicenda riguarda i 18 milioni di credito per i servizi cimiteriali vantati da Ama, e proprio su questi crediti Bagnacani nel suo esposto sostiene di avere ricevuto pressioni per non inserirli nel bilancio della municipalizzata. Le altre persone finite nel registro degli indagati sono l’ex ragioniere del Comune, Luigi Botteghi e il capo ad interim della Governance, monitoraggio e controllo organismi partecipati Giuseppe Labarile. Nel corso dell’attività istruttoria i pm di piazzale Clodio hanno sentito già l’ex ad di Ama, Lorenzo Bagnacani e per due volte l’ex assessore all’Ambiente, Pinuccia Montanari, che si dimise per la stessa vicenda dei conti di Ama.

Ma la ricostruzione del Campidoglio è diversa. “Il bilancio di Ama proposto dall’ex ad Lorenzo Bagnacani – precisa il Comune di Roma Capitale – non poteva essere approvato dal socio Roma Capitale e, quindi, dalla Giunta. Il ragioniere generale, il direttore generale, il segretario generale, l’assessore al Bilancio e tutti i dipartimenti competenti hanno certificato l’assoluta mancanza di possibilità di riconoscere il credito inserito nel progetto di bilancio caldeggiato dall’ex ad”. Inoltre “si sottolinea che più volte nel corso dello scorso anno Roma Capitale ha sollecitato la revisione del progetto di bilancio e delle voci segnalate dagli organi preposti e dal collegio dei revisori dei conti della stessa Ama”. Il Campidoglio sottolinea che “l’approvazione di quel bilancio non avrebbe rispettato la legge e avrebbe condotto al pagamento di premi per lo stesso ad, i dirigenti e i dipendenti”. Più secco il commento di Lemmetti, braccio destro della Raggi in giunta: “Bagnacani? Si qualifica da sé. L’integrità di una persona si vede dal fatto che va in giro con il registratore. Noi non siamo abituati così”.

Ma resta il merito della questione, su cui si concentra il consigliere comunale di Sinistra per Roma (e deputato di Liberi e Uguali) Stefano Fassina: “Perché spingere il bilancio Ama in rosso? Qual è l’obiettivo della sindaca Raggi e dell’assessore al Bilancio Lemmetti? Queste sono le domande a cui deve rispondere la sindaca sul piano politico. La vicenda giudiziaria è competenza dei magistrati. Le conversazioni tra la sindaca e Bagnacani non sorprendono. È stato sin dall’autunno scorso evidente che la giunta voleva piegare il ‘suo’ direttore generale a portare il bilancio Ama in rosso strumentalizzando la partita dei crediti sui servizi cimiteriali“.