“Dove non arrivano i sindaci, arriviamo noi“. E’ il degrado urbano l’ultimo terreno di caccia di Matteo Salvini. E nel mirino finiscono i primi cittadini. “Nelle prossime ore inviterò tutti i prefetti una direttiva per cacciare i balordi dalle città”, ha annunciato il vicepremier nel primo pomeriggio. Detto fatto, poche ore dopo la circolare “anti-balordi“, come l’ha definita lo stesso ministro dell’Interno, era sulle scrivanie di tutti i prefetti e, per conoscenza, del capo della Polizia Franco Gabrielli.

Lo spunto per la nuova circolare sono un vecchio pallino del ministro: “Basta occupazioni – ha detto oggi Salvini riferendosi al dibattito sulle occupazioni abusive di Firenze – le direttive del Viminale e il decreto sicurezza offrono armi in più per combatterle. Auspico la massima collaborazione dei sindaci. Il Viminale è sempre al loro fianco, ma nel caso dei sindaci distratti c’è sempre il supporto dei prefetti per contrastare illegalità e degrado”.

La direttiva, ricalcata “sull’ordinanza anti-balordi del prefetto di Firenze Laura Lega”, consente ai prefetti di intervenire, scavalcando i primi cittadini, ogni volta che questi ultimi – nonostante gli strumenti messi a loro disposizione del decreto Sicurezza – saranno ritenuti non in grado di garantire la sicurezza e il decoro urbano.

Immediata è arrivata la replica del Movimento 5 Stelle: “La nuova direttiva firmata da Salvini? – commenta Luigi Di Maio – Ho letto che attribuisce più poteri ai prefetti che ai sindaci in alcuni casi. Non saprei dire, io sono dell’opinione che chi governa lo scelgono i cittadini. E’ l’abc della democrazia. Esprimi un voto e poi giudichi al termine del mandato. Io la vedo così”.

Come a Bologna e Firenze – L’invito è quello dunque di seguire l’esempio di città come Bologna e Firenze dove i prefetti hanno emesso provvedimenti che “vietano lo stazionamento a persone dedite ad attività illegali, disponendone l’allontanamento, nelle aree urbane caratterizzate da una elevata densità abitativa e sensibili flussi turistici, oppure che si caratterizzano per l’esistenza di una pluralità di istituti scolastici e universitari, complessi monumentali e culturali, aree verdi ed esercizi ricettivi e commerciali”. In sostanza vere e proprie zone rosse in cui è vietato l’accesso a determinati soggetti.

Report trimestrale da inviare al Viminale – La convocazione dei Comitati per l’ordine pubblico è funzionale ad individuare le zone a maggior degrado. Un’analisi che dovrà essere svolta con “la massima celerità” in modo da mettere in campo “una complessiva strategia di intervento“. I risultati dell’attività dei Comitati, dice ancora la direttiva, dovranno essere comunicati “tempestivamente” al gabinetto del ministro, “segnalando mediante una articolata relazione i provvedimenti adottati”, mentre a partire da giugno ogni tre mesi i prefetti dovranno inviare al Viminale un report trimestrale “sul monitoraggio condotto in relazione alle ricadute delle ordinanze adottate”.

Le ordinanze prefettizie, scrive ancora Salvini nella direttiva, devono dunque essere “funzionali a potenziare l’azione di contrasto al radicamento di fenomenologie di illegalità e di degrado che attentano alla piena e civile fruibilità di specifici contesti cittadini. Proprio oggi il vicepremier aveva commentato un episodio di cronaca così: “Ennesima rissa tra immigrati nel quartiere Gad di Ferrara, con coltellate tra un albanese e due nigeriani. Il 3 maggio sarò in città e nelle prossime ore inviterò tutti i prefetti una direttiva per cacciare i balordi dalle città. Dove non arrivano i sindaci, arriviamo noi”. Proprio da Firenze arriva il primo commento: “Salvini faccia il ministro perbene e non si nasconda dietro un prefetto. Mi pare che il distratto sia lui. A novembre – dice il sindaco Dario Nardella – aveva promesso 250 agenti di forze dell’ordine e ancora non li ha mandati“.