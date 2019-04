Greta Thunberg arriva in Italia. La giovane attivista svedese, diventata simbolo della lotta ai cambiamenti climatici, annuncia l’arrivo a Roma con un tweet. “Sono sul treno per il parlamento europeo, il Senato italiano, il Vaticano e la Camera dei deputati durante le feste di Pasqua. E venerdì parteciperò allo sciopero scolastico di Roma. Lo so che è vacanza, ma la crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi“, scrive su Twitter, postando una foto di sé sulla banchina di una stazione ferroviaria.

Greta sarà martedì a Strasburgo al parlamento europeo, e giovedì arriverà a Roma. La sedicenne incontrerà in Vaticano Papa Francesco. Il giorno dopo sarà ricevuta dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Palazzo Madama. Quindi venerdì oi, venerdì sarà a piazza del Popolo con i giovani di Fridays for Future Roma.

On the train to the EU Parliament, the Italian Senate, the Vatican and House of Parliament during the Easter holiday. And on Friday I’ll participate in the school strike in Rome. I know it’s a holiday but since the climate crisis doesn’t go on vacation nor will we.#Climatestrike pic.twitter.com/b1dBcSYBxb

