Per quasi trent’anni ha covato a sua insaputa il batterio della tubercolosi che ora, improvvisamente, si è manifestato. È quanto accaduto a Motta di Livenza, comune vicino Treviso, dove una maestra di una scuola elementare ha contagiato 36 persone, 10 delle quali si sono ammalate. In pochi giorni, dopo che l’insegnante e un suo alunno sono finiti in ospedale con tosse e febbre alta, altri sette bambini e un’altra maestra si sono ammalati uno dopo l’altro. Come riferisce la stampa veneta, l’Unità sanitaria locale ha lanciato l’allarme, organizzando poi una task force di controlli, eseguiti finora su 800 persone. I risultati degli esami hanno portato preoccupazione tra studenti, maestri e professori.