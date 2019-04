Un traghetto è andato a sbattere su un pilastro di un ponte nella regione amazzonica del Brasile, sabato, a 60 chilometri dalla città di Belem, provocandone il crollo di una porzione lunga circa 200 metri nel fiume Moju e tagliando in due l’autostrada in uno dei porti più trafficati del paese. I testimoni hanno riferito di due automobili cadute in acqua durante l’incidente. Mentre sul traghetto non ci sono state vittime, non si sa quante persone ci fossero all’interno delle vetture. Le ricerche sono state sospese, in un primo momento, per poi riprendere nella giornata di domenica.

Video Facebook/Emanuel Lima