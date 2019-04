“Se Giovanni Tria continua a fare il tecnocrate per me non fa parte di questo governo. Si deve mettere in testa che questo è un esecutivo politico, non tecnico”. A dirlo, a Sum 2019, Gianluigi Paragone. Il senatore del Movimento 5 stelle, nei giorni scorsi, aveva attaccato il ministro dell’Economia per il caso della consigliera, Claudia Bugno, e per la firma dei decreti attuativi per i truffati delle banche.