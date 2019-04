“A digiuno, dovete morire di fame. Andatevene”. Circa trecento persone sono scese in strada nel quartiere di Torre Maura, a Roma, per protestare contro l’arrivo di circa 70 persone di etnia rom nel centro di accoglienza. Nel video, il momento in cui i residenti gettano per terra il pasto destinato ai nuovi arrivati e lo calpestano.

Video Facebook/Mauro Antonini