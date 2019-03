La donna stava camminando tenendo per mano la sua bambina e sulle spalle l'altro figlio quando l'uomo prima ha provato a farla cadere, poi ha iniziato a prenderla a calci e pugni e a insultarla. Un agente ha assistito alla scena e lo ha immobilizzato

La giovane mamma stava passeggiando tenendo per mano la sua bambina e sulle spalle l’altro figlio quando un 44enne italiano l’ha aggredita. Prima ha provato a farla cadere, poi ha iniziato a prenderla a calci e pugni, rivolgendole insulti razzisti. Un poliziotto del commissariato Villa Glori, libero dal servizio, ha assistito alla scena ed è intervenuto immobilizzando l’aggressore che ha iniziato a insultare ripetutamente anche l’agente.

L’episodio è avvenuto in piazza Euclide ai Parioli, quartiere ‘bene’ della Capitale, dove la donna di colore stava camminando con i due figli. “Nera, vattene“, le avrebbe urlato l’uomo prima di aggredirla, secondo quanto riporta Il Messaggero. Dopo l’intervento del poliziotto, sul posto è arrivata una pattuglia del commissariato che ha preso in consegna il 44enne e lo ha portato negli uffici di polizia dove ha continuato a oltraggiare gli agenti. L’uomo è stato denunciato per discriminazione razziale, oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.