e mantenere tutte le norme suie la“. A rivendicarlo, dopo l’incontro sulloa Palazzo Chigi con il premiere il ministro del Lavoroil segretario della“Ci è stato detto che non intendono modificare il tetto massimo attuale del 30% per i subappalti, ma, almeno per ora,, quindi aspettiamo l’incontro tecnico”, ha rivendicato Landini. Di Maio, però, ha cercato di garantire i sindacati: “Non ci sarà alcun arretramento sulla legalità e sul tema dei diritti dei lavoratori”, ha rivendicato, allontanando così le ombre su un ridimensionamento delle norme sull’Anticorruzione, dopo l’ assalto leghista al codice degli appalti