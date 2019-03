“L’accordo sui navigator? Siamo più ottimisti, è più vicino“. A rivendicarlo i rappresentanti delle Regioni al termine dell’incontro con il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza al Ministero. “Sono più ottimista di qualche giorno fa, il governo ha compreso le esigenze delle Regioni e viceversa. Stiamo lavorando, ma l’ultima parola spetta alla Conferenza delle Regioni”, ha chiarito il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, precisando che “sono arrivati, ha detto, chiarimenti importanti sul ruolo di questi accompagnatori”.

“Navigator nuovi precari? Anche se in numeri inferiori, i navigator restano collaboratori, precari per i prossimi due anni o poco meno. Non sarà possibile che vengano stabilizzati dalle Regioni, si faranno un’esperienza e poi potranno partecipare ai concorsi”, ha però chiaro Cristina Grieco, coordinatrice della Commissione Lavoro della Conferenza delle Regioni e assessore del Lavoro della regione Toscana