Looney Tunes contro Monstars. Siamo a Cagli, comune in provincia di Pesaro e Urbino, dove in piazza per carnevale va in scena la rievocazione della storica partita di basket di Space Jam, il film del 1996 dove i personaggi della Warner Bros divisero lo schermo con Michael Jordan. Come nella fortunata pellicola, anche a Cagli è una schiacciata del (finto) campione Nba a regalare la vittoria a Bugs Bunny e soci.

Video dalla pagina Instagram de La Giornata Tipo