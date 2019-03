“Il Pd unito è indispensabile per battere i seminatori d’odio in questo paese, quelli che pensano che si costruisca il futuro dell’Italia sul rancore”. Lo ha detto Maurizio Martina a margine della manifestazione People prima le persone di Milano. “Questa piazza – ha sottolineato Martina – ci chiede unità e apertura e noi non dobbiamo assolutamente deluderla. Giachetti assente? Pensiamo alle presenze”. In piazza anche l’avversario alle primarie di domani, Nicola Zingaretti: “Abbiamo bisogno delle persone e di tornare alle persone”