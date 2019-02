Due anziani sono morti nel Frusinate, colpiti da un muro mentre erano alla guida. A Guidonia, vicino a Roma, un uomo in auto è morto travolto da un albero. Vento a Bari, incagliata una nave turca. Disagi anche in Campania, due feriti

Gelo, neve e violente raffiche di vento: è tornato il maltempo in Italia, in particolare al Centro-Sud. Tre vittime nel Lazio: due anziani sono morti ad Alvito, in provincia di Frosinone, per il crollo di un muro che a causa del forte vento ha travolto in tutto quattro persone. A Guidonia, alle porte di Roma, un pino si è abbattuto su un’auto in via Maremmana, uccidendo sul colpo il conducente. La vittima, a bordo di una Fiat Panda, è un romeno di 45 anni.

A Bari, sempre a causa del forte vento, un mercantile turco si è arenato sul litorale a 200 metri dalla costa, all’altezza del lido Pane e Pomodoro: non è riuscito un tentativo di aggancio a un rimorchiatore. A causa delle condizioni meteo proibitive, le operazioni di rimorchio della nave incagliata dovrebbero continuare domani mattina. Disagi anche nell’entroterra pugliese, dove nevica. Neve anche in Basilicata, in entrambe le province: scuole chiuse a Potenza.

Anche in Campania il maltempo sta creando problemi: a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano, questa mattina un albero è caduto su un’auto, ferendo due persone, madre e figlio. La donna ha riportato un trauma cranico mentre il figlio qualche escoriazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118. Entrambi sono stati portati all’Ospedale del Mare, ma le loro condizioni non sono gravi.

Incidente tra due navi, invece, nel porto di Ischia a causa del forte vento. La motonave ‘Don Peppino’, della Gestur, nelle difficoltà di attracco a causa delle avverse condizioni marine, ha impattato contro la prua della motonave ‘Benito Buono’ della compagnia Medmar. La ‘Buono’ ha riportato leggeri danni, ma non vi sono stati feriti. Impossibilitata ad attraccare per via del vento, l’altra imbarcazione è ripartita alla volta di Pozzuoli senza effettuare lo scalo nel porto di Ischia.