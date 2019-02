Prima la domanda, per avere la conferma, poi il pugno. Un giovane ha aggredito a Salt Lake City, nello Utah, un ragazzo, Sal Trejo, 29 anni, che camminava per strada fuori da un bar in compagnia di un amico. Il video dell’attacco è stato diffuso sui social e, grazie a esso, il dipartimento di polizia è riuscito a rintracciare l’aggressore. L’uomo, stando al racconto di Trejo e dell’amico, stava insultando con commenti omofobi e misogini il loro gruppo. Dopo il pugno, diretto in volto, ha estratto un coltello, continuando a insultarli, poi è salito su una Bmw e se n’è andato.

Video Facebook