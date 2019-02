“Giù le mani dell’Asilo” è uno degli slogan con cui oggi una cinquantina di anarchici, nel settore destinato al pubblico dell’aula bunker delle Vallette, ha gridato per impedire al pubblico ministero Roberto Sparagna di prendere la parola al processo ‘Scripta manent’. La Corte ha interrotto l’udienza del processo in cui 23 anarchici sono imputati per terrorismo.