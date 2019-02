Due operai sono morti sul lavoro questa mattina intorno alle 10 nei pressi di Villareggia, nel Torinese, travolti da un’auto. Le vittime, un uomo di 59 anni di Caluso e un 62enne di Chivasso, stavano lavorando in un cantiere stradale sulla strada provinciale 595 vicino al ponte sulla Dora, tra Mazzè e Villareggia. Secondo quanto riferisce il 118, i due operai sono deceduti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

#7febbraio #incidente #cantonieri #Villareggia Le prime foto del luogo della tragedia costato la vita a due dipendenti della #viabilita di @CittaMetroTO questa mattina investiti ed uccisi da un'auto

Sgomento e cordoglio nel nostro Ente da amministratori e dipendenti

Il conducente della vettura, un uomo di 83 anni alla guida di una Fiat Tipo, è stato portato all’ospedale di Chivasso. I cantonieri stavano effettuando alcuni lavori di manutenzione delle scarpate che corrono lungo la strada provinciale quando sono stati investiti dall’auto, che era diretta verso Mazzè. Come riportano i quotidiani locali, la Tipo avrebbe sorpassato quattro auto, prima di andare in testacoda dopo aver urtato un carro attrezzi, spinto fuori strada. Probabilmente il conducente non si è accorto delle indicazioni dei lavori, motivo per cui le auto sorpassate procedevano a velocità ridotta. Alle 11.30, sul luogo dell’incidente è arrivata anche la sindaca della città metropolitana di Torino Chiara Appendino.