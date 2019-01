Un elicottero e un aereo da turismo si sono scontrati in volo mentre stavano sorvolando il ghiacciaio del Rutor, nel vallone di La Thuile, in Valle d’Aosta. Ancora non ci sono informazioni certe, ma secondo quanto riferisce il quotidiano La Stampa ci sarebbero quattro morti e due feriti. Sul posto stanno convergendo gli elicotteri di soccorso dalle basi di Ivrea, Torino, Borgo Sesia, con personale specializzato, mentre è già arrivato un elicottero della Protezione Civile, come si legge in un tweet del Corpo Nazionale Soccorso Alpino.

🔴 #ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: sul posto un elicottero della Protezione Civile con a bordo tecnici #SoccorsoAlpino e medico e un secondo elicottero con medico. Dal Piemonte pronti a giungere sul luogo dell’incidente altri due elicotteri. Seguono aggiornamenti. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25 gennaio 2019