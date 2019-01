La nave della Ong ieri aveva avvisato: "Giovedì forte perturbazione, abbiamo bisogno di un riparo al più presto". Il ministro dell'Interno: "Dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, ora si sta dirigendo qui. Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi"

La Sea Watch 3, nave dell’omonima Ong, è al sesto giorno di navigazione in mare con a bordo i 47 migranti salvati dopo il naufragio di un gommone in avaria. Si sta dirigendo verso l’Italia per sfuggire alle onde e alle raffiche di vento in arrivo nel Mediterraneo. “Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese si sta dirigendo verso l’Italia“, ha fatto sapere questa mattina il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Che poi ha ribadito la linea dura: “Non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia”. “Pronti a mandare medicine, viveri e ciò che dovesse servire ma i porti italiani sono e resteranno chiusi”, ha detto il vicepremier leghista.

Mercoledì gli ultimi aggiornamenti arrivati dalla nave via Twitter: “I nostri ospiti a bordo soffrono molto il freddo“. Gli attivisti annunciavano appunto per oggi, giovedì, l’arrivo di “una forte perturbazione da nord-ovest: è prevista tempesta“. “Abbiamo bisogno di un riparo, di un porto sicuro al più presto”, ribadivano ancora una volta i soccorritori sul social network.

Da domenica scorsa la Sea Watch comunica che nessuno sta dando indicazioni alla nave su dove andare. “Chiediamo istruzioni e restiamo in attesa. Siamo stati rimandati ai libici che però non rispondono”, raccontavano allora le persone a bordo. “Sea Watch sta navigando verso Malta e le condizioni meteo sono in peggioramento. È necessario che Malta la accolga nel proprio porto, mentre l’Olanda – che chiede agli altri Paesi di far sbarcare gli immigrati – sia pronta a collaborare con La Valletta per gestire lo sbarco e l’accoglienza con la regia di Bruxelles“, aveva dichiarato ieri lo stesso Salvini.