“Sono per il no alle trivelle, le trivelle passano per le valutazioni di impatto ambientale, e io non le firmo. Mi sfiduciano come ministro? Torno a fare il generale dei Carabinieri, lo dico con franchezza. E’ la libertà di chi ha un altro lavoro”. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, intervenendo durante un comizio a Pescara per la candidata alla presidenza della Regione Abruzzo M5s Sara Marcozzi, ha ribadito la sua posizione di contrarietà sul caso trivelle e ha detto di essere pronto a opporsi anche se questo dovesse comportare le dimissioni. Si tratta di un nodo molto delicato dentro il governo: i 5 stelle hanno promesso lo stop alle trivelle in un emendamento al decreto Semplificazioni, ma di fatto non si è ancora trovata un’intesa con la Lega. Ma non solo, Costa ha toccato anche un altro tasto dolente che già più volte ha visto i grillini divisi dai soci di governo: “Sono fermamente contro gli inceneritori“, ha detto. “Volerli costruire è ideologia. Non è economico. Questa non è ideologia, ma economia verde, che è più conveniente di quell’altra economia. L’ho chiesto anche a Confindustria: sono rimasti tutti zitti. Non è ideologia essere contro i termovalorizzatori, ma l’esatto contrario”. Il ministro Costa, nel corso del comizio, ha anche annunciato di aver “costituito un gruppo di lavoro con grossi magistrati a livello nazionale e grossi esperti ambientali per introdurre il Daspo ambientale e applicare la legge Falcone e Borsellino anche all’ambiente”. Il generale dei Carabinieri ha infine annunciato che il ministero farà causa civile per risarcimento danni “contro la società Edison per il disastro ambientale di Bussi. Uno dei più gravi ecocrimini d’Italia. La storia degli ecoreati sta finalmente cambiando”. Solo a settembre scorso, la Cassazione aveva annullato le 10 condanne agli ex manager.

Il nodo trivelle e il compromesso M5s-Lega che non arriva – Le commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato non hanno ancora terminato l’esame delle modifiche al dl e si sono aggiornate oggi alle 13:00. La seduta di ieri sera è andata avanti fino verso mezzanotte e mezza, ma il nodo trivelle affrontato all’articolo 11 resta ancora accantonato. “Basta parole”, ha detto l’esponente dei Moderati, eletto col Pd alla Camera, Giacomo Portas. “La Lega dica Sì alla Tav, alle trivelle, sì allo sviluppo. E soprattutto convinca anche i M5s, subito. Senza innovazione si perdono solo posti di lavoro”.

Nella serata del 21 gennaio, il capogruppo al Senato Stefano Patuanelli aveva annunciato che il compromesso era stato raggiunto: stop di due anni alle attività di ricerca, ma prosecuzione della produzione per chi ha già avviato “la coltivazione”. Questa era la mediazione maturata dopo lunghe trattative con il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti e una delegazione M5s, come ricostruito il 22 gennaio dal Fatto Quotidiano. Ma è stato poco dopo lo stesso capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo a dichiarare che tutto “era ancora da rivedere”: “Stiamo lavorando alla formulazione finale”. Non convince la proposta di compromesso, perché da una parte pesa il rischio ricorsi e dall’altra i No Triv dovrebbero accettare un compromesso al ribasso a fronte di promesse dei 5 stelle che da sempre garantiscono non avrebbero fatto passi indietro in materia.

Il ministro Costa in particolare ha parlato anche della riforma sulle due commissioni Via-Vas e Aia: “Ho chiesto”, ha detto, “e decretato il cambiamento, non per sfiducia dei componenti ma per il sacrosanto principio della rotazione. Noi abbiamo commissioni che sono così da oltre 12 anni, cambiano i governi e non le commissioni. C’è un principio di sana rotazione nella pubblica amministrazione. Apprezzo molto il principio di rotazione che il Movimento pretende dopo i due mandati, altrimenti si vive di posizioni di rendita”. Quindi ha aggiunto: “Sono state entrambe aggredite davanti al Tar del Lazio perché chi dovrebbe fare altro nella vita decide di voler restare pervicacemente su quella poltrona: noi resisteremo e vedremo se il Tar ci darà ragione o torto, ma intanto io le ho decretate e ho fatto la call pubblica perché è vero che il ministro nomina le commissioni ma non lo può fare apoditticamente, io devo vedere chi ha le migliori capacità. Quindi, se prima venivano nominate dalla scrivania, oggi abbiamo invece 1300 domande e per la prima volta nelle due commissioni ho preteso e ottenuto l’aspetto sanitario”.