“Oggi è una giornata simbolica per tutti i sardi e non solo, perché per la prima volta abbiamo avviato una riduzione dello spazio assegnato alle servitù militari, cedendo definitivamente la spiaggia di Porto Tramatzu ai cittadini”. Lo ha scritto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, sul suo profilo Facebook ufficiale, postando anche un video della perla di Telulada, in provincia di Cagliari. “Per la prima volta la Difesa parla di bene comune e lavora perché quel bene comune possa essere reso disponibile per tutti, in maniera inclusiva: sia militari, sia civili”, aggiunge. “Abbiamo compiuto un passo in avanti, ereditando un accordo firmato nel 2017, un accordo che ho ritenuto positivo e che comunque si può migliorare, perché tutto è migliorabile, per questo pensiamo a un upgrade che concretizzeremo nelle prossime settimane. Ad ogni modo oggi la splendida spiaggia di Porto Tramatzu torna ai cittadini e questo è ciò che conta”, sottolinea. “Questa è una grande vittoria di tutti, una vittoria dell’Italia come Paese”, ha concluso il ministro