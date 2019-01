“Almeno nei mesi invernali, quando fa troppo freddo, sospendiamo gli sfratti. Lo chiedo a Luigi Di Maio e al governo”. L’appello arriva dal senato del M5s, Gianluigi Paragone, che affida a un video pubblicato su Youtube le proprie riflessioni. “Poche ore fa un caro amico mi ha segnalato una storia. Si tratta della vicenda di Nela Marin, sfrattata nel 2017, senza un’occupazione, con un marito che lavora in nero, e che si è data fuoco per la disperazione”. Paragone, sulla propria pagina Facebook, ha condiviso una raccolta fondi da destinare alla coppia. “In Parlamento dobbiamo rivedere la legge 560. Fermiamo, per ora, le coazioni”.