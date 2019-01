Una lettera indirizzata a Giuseppe Conte per chiedergli di aprire uno dei porti italiani e far sbarcare i 49 migranti che da 12 giorni sono a bordo delle navi delle ong Sea Watch 3 e Sea Eye. E’ firmata da Matteo Orfini, presidente del Pd, che si rivolge al presidente del Consiglio a nome del partito. Negli stessi minuti in cui l’esponente dem rende nota la missiva Malta accetta di aprire il porto de La Valletta all’imbarcazione di Sea Watch, che ospita 32 persone.

“Gentile Presidente Conte – scrive Orfini – ormai da troppo tempo ci sono 49 persone (donne, uomini, diversi minori e almeno 3 bambini piccoli) a bordo di due navi che le hanno salvate, in attesa di un porto che le faccia sbarcare. Non hanno alcuna colpa se non quella di sbarcare dalla fame e dalla guerra”.

“Altri paesi – sottolinea il presidente del Pd – hanno già dato la disponibilità ad accoglierli. Ma urge l’individuazione di un porto più vicino e sicuro. È lei il Presidente del Consiglio. Lei, non i suoi vice. Ed è lei che oggi ha la responsabilità di scegliere. Se sceglierà di mantenere i porti chiusi, lei sarà artefice di una barbarie e sue saranno le responsabilità per la sofferenza e i pericoli che quegli esseri umani dovranno superare per giungere in porti più lontani dei nostri”, aggiunge Orfini.

“Le chiedo formalmente a nome del Partito Democratico di aprire i porti e accogliere quelle due navi. Farlo non è un atto discrezionale, non sta al suo buon cuore. Farlo è un atto conseguente ai valori della nostra Costituzione. Costituzione sulla quale – non devo certo ricordarglielo – ella ha giurato”, conclude Orfini.

Pochi minuti dopo che il presidente del Pd aveva pubblicato la lettera, Malta ha autorizzato la nave della ong Sea Watch 3 con a bordo 32 migranti ad attraccare nei suoi porti. Lo riferisce il Times of Malta, secondo cui il permesso è stato concesso dopo che il team medico a bordo della nave ha riferito di un grave peggioramento delle condizioni di salute dei migranti a bordo, con la fine delle scorte di acqua e di cibo.

Ong in mare da 12 giorni – Le navi delle due ong sono in mare ormai da quasi due settimane in attesa di un paese che indichi un porto per lo sbarco. “Siamo da dodici giorni in mare e le scorte si esauriranno rapidamente mentre il clima peggiora – fa sapere Sea Watch, che si trova in acque maltesi dopo aver soccorso 32 migranti nel Mediterraneo, con l’altra ong tedesca che ne ospita 17 – I vari Stati dell’Ue rimpallano le proprie responsabilità, finora non abbiamo ricevuto alcun porto dover poter attraccare. Secondo noi la soluzione più auspicabile sarebbe lo sbarco a Malta, in attesa poi di una ricollocazione dei migranti in Europa”.

Anche Medici senza Frontiere fa sentire la propria voce: “49 uomini, donne, bambini in mare senza #portosicuro dove sbarcare, è disumano! Sappiamo cosa significa per persone vulnerabili affrontare questo tipo di viaggio. Il meteo peggiora, è sempre più #freddo. Serve una soluzione”, scrive in un tweet l’organizzazione. “Abbiamo operato per più di tre anni nel Mediterraneo e sappiamo cosa significa per persone vulnerabili affrontare questo tipo di viaggio”, dice Ruggero Giuliani, medico e vicepresidente di Msf. “Con le condizioni meteo in peggioramento e considerando le rigide temperature invernali – prosegue – , è necessario trovare una soluzione rapida. Facciamo appello alle autorità europee ed italiane affinché si trovi al più presto un porto sicuro per questi naufraghi”.

“Facciamo appello alla società civile italiana, affinché alzi la voce su questa situazione inaccettabile e sulla richiesta di politiche più umane che allevino le sofferenze delle persone. Chi fugge ha bisogno di protezione. La tutela della vita – conclude Giuliani – delle persone al primo posto, poi i dibattiti politici su chi accoglie”.