Pd in piazza per protestare contro la manovra del governo gialloverde. Il popolo dem si è radunato questa mattina davanti alla Camera, sventolando bandiere del partito e cartelli con slogan contro la legge di bilancio. In piazza anche i parlamentari Pd, guidati da Graziano Delrio. “Bella ciao” e “onestà, dove sta” alcuni dei cori intonati dalla piazza. Ma c’è anche chi ha chiesto “unità” agli esponenti dem