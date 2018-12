Dopo la richiesta di votare lo stop dell’Aula e tenere una capigruppo sui tempi di esame della legge di Bilancio, è arrivato in Aula il presidente Roberto Fico, che ha iniziato a rispondere alle obiezioni dell’opposizione sul fatto che ieri in commissione Bilancio sia stato votato il mandato al relatore sulla manovra senza che un solo emendamento al testo venisse esaminato. Ma il Pd ha cominciato a rumoreggiare, reclamando subito il voto sullo stop dei lavori per tenere la capigruppo e contando sul fatto che in Aula non ci fossero molti deputati di maggioranza. Fico prova a parlare, ma viene interrotto continuamente dalle urla di Pd e FdI e di Renato Brunetta. Ribadisce che quanto fatto dal presidente della commissione Bilancio, Claudio Borghi “risponde a una prassi consolidata” in diversi precedenti, e ricorda di aver già concesso un ampliamento dei tempi per la discussione generale. Ma non basta: Carlo Fatuzzo di FI comincia a sventolare una grande bandiera del suo partito dei Pensionati. I commessi la rimuovono e Fatuzzo ne tira fuori una seconda con lo stupore di Fico. Nel frattempo Pd e FdI urlano in coro “Voto, Voto”. E Fico, tra le urla, sospende la seduta e convoca la capigruppo “come richiesto dall’opposizione”.

Qui parte la bagarre. Prima Enrico Borghi, poi Emanuele Fiano corrono verso la presidenza, quest’ultimo brandendo un fascicolo degli emendamenti, e i commessi lo placcano. Sono urla e parolacce, mentre la seduta si ferma. Con un ritardo di un’ora e mezza rispetto alla tabella di marcia iniziale