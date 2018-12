“Il presidente Fico è fazioso e ha avuto un atteggiamento pilatesco e inaccettabile, e torna in quest’Aula come se nulla fosse successo. Consente uno sfregio al Parlamento”. A dirlo, alla Camera, il deputato del Pd, Enrico Borghi. Continuano dunque le tensioni tra maggioranza e opposizioni, con queste ultime che denunciano le scelte “autoritarie del governo, che supera le prerogative del Parlamento”. In pratica, la Camera non ha avuto modo di visionare e votare gli emendamenti alla legge di Bilancio”. “Lei ha il dovere di garantire le opposizioni. Ci risponda rispetto alle richieste che abbiamo avanzato” ha continuato Borghi. Il presidente Roberto Fico ha ribadito che la capigruppo era l’occasione giusta per affrontare le questioni sollevate. Poco prima alcuni deputati erano stati placcati dai commessi prima che potessero raggiungere i banchi della presidenza.