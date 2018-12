Verso il rinvio della presentazione, prevista per le 16, a venerdì sera. Poi verrà chiesta la fiducia su un testo non esaminato in commissione Bilancio. Il cui presidente Daniele Pesco (M5s) assicura che "verrà rispettato il dettato costituzionale" anche se "sappiamo che è una cosa poco corretta". Protestano le opposizioni

Il maxi-emendamento alla manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo possa arrivare anche dopo: in quel caso il provvedimento potrebbe avere la luce verde di Palazzo Madama soltanto domani, sabato 22. A quel punto l’aula sarebbe chiamata a votare la fiducia su un nuovo testo non votato in commissione e del tutto diverso nei saldi rispetto a quello approvato dalla Camera il 7 dicembre: per evitare la procedura di infrazione il governo si è impegnato a contenere il deficit/pil al 2% rispetto al 2,4% della prima versione e ha ridotto la previsione del pil 2019 da +1,5 a +1%. Montecitorio poi dovrà approvare il testo in due giorni, giovedì 27 e venerdì 28, dopo un passaggio altrettanto breve in commissione.

Daniele Pesco (M5s), presidente della commissione Bilancio del Senato, a Rai Radio1 ha assicurato che sul voto di fiducia “verrà rispettato il dettato costituzionale che permette di votare in questo modo una legge di bilancio. Sappiamo che è una cosa poco corretta però sappiamo che rispetta il regolamento e la Costituzione”. Le opposizioni anche oggi hanno protestato per il ritardo, parlando di esautorazione del Parlamento. Per Maurizio Martina, candidato alla segreteria nazionale Pd, “sta accadendo una cosa gravissima. Non è mai successo che una manovra di bilancio dello Stato non passasse il vaglio della Commissione Bilancio del Senato”. Giovedì sera Pd e Leu avevano abbandonato i lavori della commissione quando è apparso chiaro che si sarebbe andati in aula senza il mandato al relatore, senza concludere l’esame del provvedimento e degli emendamenti di governo e relatori e senza, come è stato sottolineato più volte, esprimere almeno un voto. Il renziano Andrea Marcucci, che guida tutti i senatori del Pd, ha parlato di una “prima volta nella storia della Repubblica” che costituisce “un’emergenza democratica”.

Venerdì mattina le votazioni solo sulle tabelle – Questa mattina il Senato ha finito le votazioni sulla seconda sezione della manovra, quella che contiene le tabelle con le proposte di modifica degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, che non richiedono modifiche normative. All’ora di pranzo la maggioranza ha chiesto una sospensione fino alle 16. In tempo per la ripresa dei lavori era atteso il maxi emendamento sulla prima sezione su cui il governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia. Le dichiarazioni di voto erano attese a partire dalle 22, seguite dalla chiama. I lavori avrebbero dovuto terminare non prima di mezzanotte.

La lunga attesa del testo modificato – Il testo approvato dalla Camera era arrivato alla commissione Bilancio del Senato il 10 dicembre ma, dopo la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, le sedute sono state via via sconvocate in attesa che il governo trovasse un accordo con la commissione Ue per evitare, il 19 dicembre, l’avvio della procedura di infrazione da parte del collegio dei commissari. Mercoledì è arrivata l’ufficializzazione dell’intesa e in commissione Bilancio è iniziata una nuova attesa, quella per il maxi-emendamento con le modifiche al testo comprensive della rimodulazione dei fondi su reddito di cittadinanza e pensioni. Il testo, con le previsioni macroeconomiche aggiornate, è stato poi pubblicato sul sito della Commissione europea ma non è ancora depositato in Parlamento.