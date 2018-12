Matteo Renzi, collegato in diretta Facebook da Palazzo Giustiniani, ironizza sul governo M5s-Lega: “Sono qui perché oggi Giuseppe Conte dovrà intervenire in Senato. Aspetta la mail da Bruxelles, dove è stata scritta la manovra”. Poi, a un certo punto, la battuta sul presidente del Consiglio: “Attenzione, è in ritardo…”.