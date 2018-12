La maggioranza sul Global compact per l’immigrazione ha trovato l’accordo: si rinvia (di nuovo) la decisione sulla possibile adesine dell’Italia. Il patto Onu ha creato molti malumori nelle scorse settimane tra i soci di governo, tanto che alla fine il premier Giuseppe Conte aveva deciso di disertare l’incontro di Marrakech (dove è stato sottoscritto l’accordo tra i vari Stati nel merito) e di chiedere all’Aula di esprimersi. La mediazione è stata quella di rimandare a data da destinarsi una posizione chiara sul tema: la Lega rimane contraria, mentre parte del M5s vorrebbe la firma (in prima fila il presidente della Camera Roberto Fico). Proprio Fico oggi infatti è ritornato sul tema: “Patto globale per le migrazioni, questa è la traduzione di Global Compact: siccome l’immigrazione è una problematica globale per forza dobbiamo sederci al tavolo con tutti Paesi del mondo, specie quelli da cui partono i migranti, per affrontare la problematica”, ha detto nel discorso di auguri all’Associazione stampa parlamentare. “A quel tavolo devi collaborare per affrontare il fenomeno migratorio con un approccio globale, che poi è la posizione dell’Italia sull’Europa, che insieme deve prendersi le responsabilità e ogni Paese deve fare la sua parte. Con un approccio globale”.

Il ‘Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare’ viene presentato come la più ampia iniziativa strategica di revisione dei flussi migratori e della loro gestione. Sono state invece bocciate tutte le altre mozioni, che prevedevano di impegnare il governo da subito a sottoscrivere o meno l’accordo. Il 17 dicembre l’assemblea generale dell’Onu si era invece espressa sul Global compact per i rifugiati e in quel caso l’Italia ha votato a favore. Una decisione che ieri è stata accolta con soddisfazione da parte dei 5 stelle, mentre è stata fortemente contestata a destra (soprattutto da Fratelli d’Italia).