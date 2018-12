Il piano per il 2019 prevede 5 milioni di euro a disposizione dei militari per comprare le macchine asfaltatrici e 60 milioni all'amministrazione per acquistare la materia prima. Proseguirà anche nel 2020 e secondo i primi schemi del Campidoglio risanerà oltre 200 chilometri di strade, scrive Il Messaggero, per un costo a carico della Difesa di 240 milioni

Il Comune compra il bitume, ma poi le strade le rifà l’esercito. E’ la soluzione proposta con un emendamento M5s (lo firma il grillino Francesco Silvestri) alla Manovra per risolvere il problema delle buche a Roma. Sulla modifica, come riporta il Messaggero, ci sarebbe stato anche il via libera del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi di domenica sera. Se fosse approvato, l’intervento sarebbe una novità assoluta in Italia con l’utilizzo del genio militare e delle sue tecnologie per arrivare all’obiettivo di un risanamento completo delle strade della Capitale.

Chi frena gli entusiasmi è però il ministero della Difesa, di cui è titolare la ministra M5s Elisabetta Trenta. L’intervento del genio esercito è “circoscritto alle sole emergenze”, è la precisazione di fonti vicine al dicastero. Che aggiungono: “L’impiego del genio per l’intervento sul sistema infrastrutturale di Roma è una iniziativa di natura parlamentare, non governativa, il che significa che ad esprimersi dovrà essere il Parlamento. Laddove l’emendamento passasse, ci metteremo a disposizione per valutarne un eventuale impiego. Il genio è una delle più forti capacità duali di cui dispongono le Forze Armate e ricordiamo che un suo intervento è comunque circoscritto alle sole emergenze, tra le quali si possono annoverare anche gli interventi in quei tratti stradali pericolosi per l’incolumità della collettività”. La ministra Trenta ha infatti dichiarato, poco dopo la diffusione della notizia: “L’esercito interverrà su quelle strade in cui c’è stata un’altissima mortalità. Perché, come ho detto, noi andiamo a supporto delle amministrazioni dove ci siano situazioni di emergenza riconosciute e richieste di intervento”. E alla domanda se interverranno sulle buche, ha risposto? “No, non tapperemo le buche. Daremo supporto alla situazione di emergenza”.

L’emendamento ha già previsto quindi un piano di finanziamenti. Nella modifica M5s si stanzierebbero per il 2019 5 milioni di euro a disposizione del genio militare per comprare le macchine asfaltatrici e 60 milioni all’amministrazione capitolina per acquistare la materia prima che servirà a coprire crepe e voragini. Nel 2020 la strategia proseguirà, con altri 20 milioni totali a disposizione. Chi ha già esultato è la sindaca M5s di Roma Virginia Raggi: “E’ una grande vittoria per Roma e i romani. Il governo sta mantenendo le promesse, ha stanziato i fondi per il rifacimento delle strade, ulteriori fondi per il trasporto pubblico. Verrà impiegato l’esercito e il genio militare. Chiaramente è solo l’inizio, il governo ha stanziato ulteriori fondi anche per il trasporto pubblico, vediamo finalmente un esecutivo che è interessato alle sorti della capitale”. E ha concluso: “Ringrazio l’assessora Margherita Gatta, ringrazio il ministro Elisabetta Trenta e il vice ministro Laura Castelli che hanno supportato la richiesta di Roma”. La sindaca e la sua amministrazione ritengono il provvedimento cruciale per dare una svolta decisiva al proprio mandato. L’operazione dovrebbe durare un biennio (quindi proprio fino al termine dei cinque anni di amministrazione) e coinvolgere, secondo le prime bozze del Campidoglio, oltre 200 chilometri di strade. A riportarne i dettagli oggi è stato Il Messaggero, stimando un costo a carico del ministero della Difesa di 240 milioni di euro.

“Portiamo la tecnologia del genio militare per le strade della Capitale”, ha detto invece il deputato pentastellato Francesco Silvestri al quotidiano romano. È stato lui uno dei protagonisti della trattativa tra Campidoglio e governo per far entrare in manovra il provvedimento. Inizialmente la battaglia era stata sui numeri: quanti milioni sarebbero stati inseriti nel fondo per Roma, che comprende anche la metropolitana e il verde pubblico. Si parlava di 180 milioni, subito stoppati dal Tesoro. Poi la sottosegretaria Castelli ha messo sul piatto la necessità di una misura ad hoc, più organica, che potesse diventare un modello da replicare anche nel resto d’Italia.

Contro al proposta si è schierato per primo il partito di Fratelli d’Italia: “Sono stato il primo”, ha detto il capogruppo in commissione Difesa Salvatore Deidda, “ad elogiare alla Camera le capacità del genio militare nell’affrontare le emergenze e le calamità naturali ma trovo assurdo rivolgersi all’esercito per sopperire ad emergenze ataviche come quella delle buche del manto stradale di Roma dovute all’incapacità gestionale di una amministrazione comunale. Se non ci fosse da piangere, davanti a certe proposte, ci sarebbe da chiedersi se gli stessi proponenti 5 Stelle non ritengano una catastrofe l’amministrazione Raggi tanto da dover delegare le Forze Armate”.