“Vorrei un Milan con più giocatori italiani per dare spazio a tutti quei giovani talentuosi che ci sono in Italia. Non trovo strano che un ministro si trovi alla festa della Curva Sud Milano perché tifo e violenza sono due cose diverse. Frequento la curva da quando avevo 14 anni e non ho mai visto personalmente episodi di violenza nella curva del Milan. La sentenza della Uefa contro il Milan credo sia esagerata, si usano due pesi e due misure quando si parla di Italia. L’Europa non ama l’Italia”. Così il vicepremier Matteo Salvini a margine della Festa dei 50 anni della Curva Sud Milano e per i 119 anni dell’A.C. Milan.