“Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino.

“Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo Valico sia la merce di scambio usata dal governo per il no alla Torino-Lione. “Voglio pensare bene – ha rimarcato – quindi ribadisco forza Toninelli, faccia sulla Tav come ha fatto sul Terzo Valico e lo faccia in fretta. Così usciamo da questa pantomima e le opere che aspettano di essere appaltate lo potranno essere in tempi compatibili con le disponibilità dei fondi europei”.