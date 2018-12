“È incomprensibile che la polizia francese non l’abbia ancora preso. io credo che questo in Italia non sarebbe mai successo”. Lo ha dichiarato a Strasburgo il capogruppo della Lega al Parlamento Europeo Mara Bizzotto, il giorno dopo l‘attentato ai mercatini di Natale. ”Quello che è accaduto dimostra ancora un volta che siamo in guerra che il terrorismo islamico ci ha dichiarato dentro casa nostra, nel cuore dell’Europa.