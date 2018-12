La procura ha avviato un’indagine. Il pm Carlo Villani, già titolare di due fascicoli nei quali si ipotizza il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è arrivato per un sopralluogo, mentre la densa nube di fumo nero continua a incombere sulla periferia nord-orientale di Roma. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell’ordine e per il momento è prematuro stabilire la natura dolosa o colposa del rogo. Ma fin dal mattino c’è una parola che si rincorre nei discorsi di chi da questa mattina lavora attorno all’incendio scoppiato nell’impianto di trattamento dei rifiuti di via Salaria 981: autocombustione.

“I fenomeni di autocombustione sono molto frequenti, quasi all’ordine del giorno, nei tmb, dove si accumula immondizia indifferenziata e dunque anche materiale potenzialmente pericoloso – spiega Giovanni Bellomo, sindacalista dell’Usb – Quando i rifiuti si accumulano più del dovuto, andando a toccare il tetto del capannone, come accade praticamente sempre a Salario e a Rocca Cencia, i fenomeni di autocombustione diventano difficilissimi fa controllare. Peggio ancora, quando i focolai si propagano di notte, mentre i siti sono presidiati solo dai vigilanti“.

Secondo quanto riferito da alcuni dipendenti dell’Ama, la municipalizzata dei rifiuti che gestisce l’impianto, intorno alle 3.45 del mattino, qualche decina di minuti prima che si propagasse l’incendio, una guardia giurata avrebbe avvertito uno scoppio all’interno dell’area deputata alla ricezione dei rifiuti, zona interdetta all’accesso. È possibile, secondo la valutazione di chi lavora all’interno del sito, che questa possa essere stata la “miccia” che ha portato al propagarsi dell’incendio.

I residenti dei palazzi limitrofi al sito stanno cercando alloggi alternativi per la notte.