A tre mesi di distanza dal crollo del Ponte Morandi, a Genova, è stato presentato un nuovo studio sul possibile collasso del viadotto. A realizzarlo, i ricercatori di due società di ingegneria (Studio Calvi e Mosayk di Pavia), due università Italiane (IUSS e Università di Pavia) un centro di ricerca (Fondazione Eucentre) e una università americana (University of Washington, Seattle). La simulazione è stata presentata lo scorso 6 novembre alla Istanbul Bridge Conference alla presenza di studiosi provenienti da tutto il mondo e, come si legge sulla pagina Youtube dello studio, su cui è possibile vedere il video integrale, “è ora sintetizzato in una pubblicazione a carattere scientifico in corso di revisione dalla rivista internazionale Structural Engineering International”.

Video Youtube/Studio Calvi s.r.l. Ingegneria e Architettura