Flash mob a Roma questa mattina, in concomitanza dell’apertura dei lavori della Conferenza internazionale sulla Libia a Palermo, della rete “Restiamo Umani”. Alcuni militanti hanno sistemato delle sagome umane davanti al Viminale per protestare contro le politiche migratorie degli ultimi due governi. “Non hanno fatto che esacerbare il problema del traffico di essere umani. Ci sono 8 morti al giorno nel Mediterraneo, e non sono morti accidentali ma omicidi”