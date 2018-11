Collisione in un fiordo della Norvegia tra una fregata della marina militare di Oslo, di ritorno dalle manovre Nato, e una petroliera. Diverse persone, scrivono i media locali citati da Bbc, sono rimaste ferite nell’incidente, mentre l’equipaggio di 137 militari della nave militare Knm Helgeelge Ingstad, che si è pericolosamente piegata su un fianco, è stato evacuato. Per ora non sembra che dalla petroliera, la Sola Ts, vi sia un versamento inquinante.

L’incidente è avvenuto nel Hjeltefjord, non lontano da Bergen.

Secondo quanto riferito dai militari norvegesi, è stata la petroliera, battente bandiera maltese, a speronare l’unità militare, sul cui scafo si è aperta una falla dalla quale imbarca acqua, con il rischio di affondare.

Il corpo investigativo della marina maltese ha annunciato che parteciperà all’inchiesta sull’incidente insieme al’apposita commissione norvegese.

La fregata ha subito danni e imbarcato acqua. “C’è un pericolo reale che affondi” ha dichiarato un responsabile del Centro di soccorso di Sola. Alcuni rimorchiatori sono al lavoro per mantenerla a galla sotto la sorveglianza di diverse navi militari. Secondo la radiotv NRK, dovrebbero essere fissati dei bulloni sulla roccia per ormeggiare l’imbarcazione. “Proviamo a stabilizzare la nave sulla riva” prima di prendere in considerazione l’opzione di rimuoverla, ha spiegato il capo di Stato maggiore della Marina norvegese, l’ammiraglio Nils Andreas Stensønes.

