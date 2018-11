Un gruppo di passeggeri si trova su un bus a Buguias, nella provincia di Benguet nelle Filippine, quando rimane bloccato per una frana. In pochi istanti un pezzo di montagna frana sulla strada, costringendo il conducente a fare retromarcia tra le urla disperate dei passeggeri. Il forte smottamento causato dalle intense piogge abbattutesi sulla zona per fortuna non ha causato vittime