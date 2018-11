Video della consigliera M5s di Ferrara Ilaria Morghen e dei volontari animalisti della Leal che stanno cercando di salvare cavalli e puledri di un ex maneggio fallito che vivono allo stato brado e in condizioni di abbandono. Il caso, su cui si sono accesi i riflettori dopo la morte di due esemplari nell’ultima settimana, riguarda decine di cavalli a Valle Lepri, in zona Ostellato, in provincia di Ferrara. L’area fino al 2015 era un maneggio, poi fallito. All’inizio i cavalli erano una settantina, ora ne sono rimasti meno una trentina. Secondo quanto riferito dai volontari, nell’area ormai se ne contano appena 28. A uccidere gli animali è lo stato di abbandono in cui versano. Il pericolo principale è rappresentato dal canale, unica fonte d’acqua per i cavalli. Una volta scesi per dissetarsi, non tutti riescono a risalire e muoiono annegati.