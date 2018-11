Due palazzi sono crollati questa mattina nel centro di Marsiglia e un terzo rischia di collassare. È successo intorno alle 9.15 di questa mattina. Al momento ci sono due feriti ma una quarantina di vigili del fuoco sono dispiegati sul posto, con una ventina di veicoli, per individuare eventuali vittime o persone rimaste sotto le macerie. Perché nonostante i palazzi fossero stati dichiarati inagibili, al loro interno, scrive Bfmtv, potevano trovarsi fino a 12 persone. Infatti dei dei 12 appartamenti nei palazzi nove erano occupati e due auto sono state schiacciate.

Sabine Bernasconi , sindaca del primo e settimo arrondissement della città, ha detto che il municipio aveva vietato la presenza di persone nei due palazzi crollati, perché vecchi e pericolanti, ma di non poter escludere la presenza di occupanti non autorizzati. In un tweet, la prefettura della regione Provence-Alpes-Cote d’Azur precisa che gli edifici crollati – entrambi di 4-5 piani – si trovano in rue d’Aubagne ai civici 63 e 65, nel primo arrondissement. Al momento, non si ha alcuna informazione sulle possibili vittime. Le autorità locali invitano la cittadinanza ad “evitare il settore” e a dare “priorità ai soccorsi”. Sul posto, tra i cumuli di detriti, è giunto anche il sindaco di Marsiglia, Jean-Paul Gaudin . “Ciò che è accaduto è gravissimo”, ha detto, annunciando poi l’attivazione di una cellula psicologica . Al momento il bilancio è di due feriti lievi , due passanti che erano lì al momento del crollo del primo edificio, verso le nove di questa mattina.

#marseille building collapse this morning lays bare the cities misguided urbanism – spending millions refurbing public squares while substandard housing is the norm for many pic.twitter.com/fVsAvIoFjA

— Dr Joseph Downing (@JosephDowning1) November 5, 2018